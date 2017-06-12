На антикоррупционной акции в Санкт-Петербурге, которая проходит на Марсовом поле, задержали уже более 100 человек. Об этом сообщает «Бумага».

Акция не согласована с властями. Позднее корреспондент издания рассказал, что задержанных уже более 150. Среди задержанный депутат Максим Резник, а также фотограф Давид Френкель. По данным «Бумаги», на Марсовом поле сейчас остается около двух тысяч человек.

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Ранее сообщалось о 50 задержанных на Марсовом поле.

В Москве, по последним данным, задержали уже более 100 человек. Директор ФБК и заявитель митинга на Сахарова Роман Рубанов также сообщил о своем задержании.

Оппозиционера Алексея Навального задержали ранее в подъезде его дома. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщала, что в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) отключили электричество. В полиции объяснили, что задержание Навального связано с его призывами к гражданам участвовать в несогласованной акции.

Политик в последний день решил отменить согласованный митинг на проспекте Сахарова и перенести акцию на Тверскую. Он объяснил перенос тем, что абсолютно все подрядчики отказались устанавливать сцену на Сахарова после полученных угроз. Власти назвали акцию на Тверской провокацией и заявили, что «будут жестко реагировать на правонарушения». Однако затем чиновники заявили, что если активисты будут «спокойно гулять», то полиция не будет их задерживать.

12 июня акции против коррупции запланированы более чем в 210 городах России. Задержания начались во Владивостоке, одного участника акции облили зеленкой, организатора оштрафовали за несогласованную акцию. Активистов задерживали также в Благовещенске, Казани, Норильске и Новосибирске.