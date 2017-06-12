В Москве на шествии оппозиции на Тверской улице задержали более сотни активистов. Об этом сообщает «Навальный.Live».

https://twitter.com/mediazzzona/status/874235935424163840

О своем задержании сообщали также директор ФБК Роман Рубанов и фотограф Евгений Фельдман. Фельдмана позднее отпустили.

Как отметил начальник столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, «участники несанкционированного мероприятия ведут себя неадекватно», а «сторонники оппозиционера Алексея Навального пошли на откровенную провокацию, они собрались в центре столицы и выкрикивают лозунги». его слова приводит «Интерфакс».

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В Санкт-Петербурге на несогласованной акции оппозиции задержали более 150 человек, на Марсовом поле остаются еще около двух тысяч активистов. К месту акции прибывают полицейские.

https://twitter.com/ars_ves/status/874226498160472064

Ранее в Москве задержали оппозиционера Алексея Навального в подъезде его дома. В полиции объяснили, что политик призывал граждан участвовать в несогласованной акции.

Навальный в последний день решил отменить согласованный митинг на проспекте Сахарова и перенести акцию на Тверскую. Он рассказал, что все подрядчики отказались устанавливать сцену на Сахарова после полученных угроз. Власти назвали акцию на Тверской провокацией, однако затем заявили, что если активисты будут «спокойно гулять», то полиция не будет их задерживать.

12 июня акции против коррупции запланированы более чем в 210 городах России. Задержания начались во Владивостоке, одного участника акции облили зеленкой, организатора оштрафовали за несогласованную акцию. Активистов задерживали также в Благовещенске, Казани, Норильске и Новосибирске. Всего в регионах задержали около 50 человек.