Сотрудник Росгвардии пострадал во время несогласованной акции в Москве на Тверской улице. Об этом сообщает РИА Новости.

«Один из участников несанкционированной акции прыснул в лицо сотруднику ОМОН из перцового баллончика. Его сейчас осматривают врачи», – передает агентство со ссылкой на источник в экстренных службах.

Участников акции продолжают «жестко» задерживать, полиция бьет людей дубинками. Активисты кричат «Позор!» и «Один за всех и все за одного!». По данным «Медиазоны», во время разгона полицейский разбил дубинкой губу 12-летнему ребенку.

https://twitter.com/the_ins_ru/status/874251444236537856

Сообщается, что людей толкают на палатки исторической выставки «Времена и эпохи. Собрание», которая также проходит на Тверской.

https://twitter.com/Inga_Kudracheva/status/874256223285260288

По последним данным, в Москве задержаны более сотни человек, акция проходит одновременно и на Сахарова, и на Тверской. В Санкт-Петербурге около 300 задержанных, акция также не согласована с властями.

Среди задержанных – директор ФБК Роман Рубанов, политик Илья Яшин, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов и глава правозащитного направления «Открытой России» Мария Баронова.

Организатора митинга, оппозиционера Алексея Навального задержали до начала акции в подъезде его дома. В полиции объяснили, что политик призывал граждан участвовать в несогласованной акции. Как сообщал адвокат Навального Вадим Кобзев, оппозиционеру вменяют статью 20.2 УК РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации). Ему грозит до 30 суток ареста.

Заметка дополняется.