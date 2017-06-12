Полиция задерживает провокаторов на протестной акции, которая проходит на Тверской улице и проспекте Сахарова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента региональной безопасности Москвы Владимира Черникова.

«Самое главное – ситуация под контролем, провокаторам не удалось создать прецедент, испортив праздник всем людям», – сказал он.

Черников также добавил, что, «определенное количество граждан, которые выходили в начале Тверской улицы, к сожалению, испортили настроение». Он назвал акцию оппозиции «стопроцентной провокацией неадекватных людей».

Мэр Москвы Сергей Собянин отказался прокомментировать митинг. Об этом сообщает «Дождь».

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Ранее сообщалось, что во время митинга против коррупции в Москве задержали уже более 400 человек. Акция не согласована с властями. Полиция «жестко» задерживает людей, применяя дубинки. Так, во время разгона полицейский разбил губу 12-летнему ребенку. «Медиазона» писала, что «силовики выхватывают людей из толпы и бьют задержанных о стенку автозака».

По последним данным, во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге задержали более 300 человек. Оставшиеся участники акции направились в сторону Дворцовой площади. После того, как они стали выкрикивать «Путин – вор», и их также начали задерживать, пишет «Бумага».

Оппозиционера Алексея Навального задержали до начала московской акции в подъезде его дома. В полиции объяснили, что политик призывал граждан участвовать в несогласованной акции. Как сообщал адвокат Навального Вадим Кобзев, оппозиционеру вменяют статью 20.2 УК РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации). Ему грозит до 30 суток ареста.

Навальный в последний день решил отменить согласованный митинг на проспекте Сахарова и перенести акцию на Тверскую. Власти назвали это решение провокацией, однако затем заявили, что если активисты будут «спокойно гулять», то полиция не будет их задерживать.

12 июня акции против коррупции запланированы более чем в 210 городах России. Активистов задерживали во Владивостоке, Благовещенске, Казани, Норильске, Новосибирске, Калининграде, Владимире, Липецке и других городах. Всего в регионах задержали уже более 90 человек.