В Москве на антикоррупционных митингах задержаны 750 человек. Об этом свидетельствуют данные координатора правовой помощи «ОВД-Инфо», сообщает РБК.

В Санкт-Петербурге, по данным издания, задержаны около 900 человек. Официальной информации по задержанным пока нет. На проспекте Сахарова, по данным МВД, всего было около 1800 активистов.

«Интерфакс» отмечает, что полиция задержала человека, который распылил перцовый баллончик в лицо омоновцу. Как отмечается, пострадавший получил ожог глаза.

Акции постепенно завершаются. В Москве открыли движение на бульварах у Тверской улицы, полиция оттесняет оставшихся активистов к метро. В Санкт-Петербурге демонстранты уже разошлись, пишет «Бумага».

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Ранее сообщалось, что полиция «жестко» задерживала людей, применяя дубинки. Отмечалось, что «силовики выхватывают людей из толпы и бьют задержанных о стенку автозака». Оппозиционная активистка Юлия Галямина сообщила, что во время задержания омоновец ударил ее кулаком в лица, а ее мужа сильно избили. Галямину позднее отпустили, ее муж задержан.

Оппозиционера Алексея Навального задержали до начала московской акции в подъезде его дома. Как сообщал его адвокат Вадим Кобзев, оппозиционеру вменяют статью 20.2 УК РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации). Ему грозит до 30 суток ареста.

Навальный в последний день решил отменить согласованный митинг на проспекте Сахарова и перенести акцию на Тверскую. Власти назвали это решение провокацией, однако затем заявили, что если активисты будут «спокойно гулять», то полиция не будет их задерживать.

12 июня акции против коррупции запланированы более чем в 210 городах России. Активистов задерживали во Владивостоке, Благовещенске, Казани, Норильске, Новосибирске, Калининграде, Владимире, Липецке и других городах. Всего в регионах задержали уже более 120 человек.