Во время протестной акции оппозиции в Москве полиция задержала более 150 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД.

«За нарушения общественного порядка в органы внутренних дел для разбирательства доставлены более 150 человек», – отметили в ведомстве.

В согласованной акции на проспекте Сахарова участвовали 1800 человек, существенных нарушений полиция не обнаружила. В несогласованном митинге приняли участие 4,5 тысячи человек, ответили в МВД. Ранее в столичной мэрии насчитали 5 тысяч участников акции против коррупции.

В Санкт-Петербурге, по данным ведомства, в протестной акции участвовали 3,5 тысячи человек, 500 из которых задержали.

«Публичные мероприятия в Мурманске, Кургане и Белгороде собрали около 100 человек в каждом городе, в Чебоксарах, Магнитогорске и Улан-Удэ – участвовало по 150 человек, в Ростове-на-Дону и Брянске – более 200 человек, в Тюмени – около 300 участников», – добавили в ведомстве.

При этом «ОВД-Инфо» пишет, что на московской акции, по уточненным данным, задержали 679 человек. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержаны 900 человек. При этом координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров пишет о 400 задержанных.

Один из участников митинга прыснул бойцу Росгвардии в лицо из перцового баллончика.