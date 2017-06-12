Двух задержанных на протестной акции подозревают в нападении на полицейских. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

https://twitter.com/OvdInfo/status/874296499907198978

Позднее издание сообщило, что имена задержанных – Антон Шапошников и Михаил Давыдов. Их отвезли из ОВД «Люблино» в Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого, который распылил в лицо омоновцу перцовый баллончик. Пострадавший получил ожог глаза.

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МВД насчитало на московской акции оппозиции 4,5 тысячи участников, а на митинге в Санкт-Петербурге – 3,5 тысячи человек. Столичная мэрия сообщала о пяти тысячах митинговавших. По данным МВД, в Москве задержали 150 человек, в Санкт-Петербурге – 500 человек. При этом, по уточненным данным «ОВД-Инфо», в Москве задержали 731 человека.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 900 человек; координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров писал о 400 задержанных.

Как отмечалось, на акциях протеста в российских регионах в общей сложности задержали более 160 человек. Самые массовые акции прошли в Новосибирске и Нижнем Новгороде, самое большое число задержанных – в Сочи, Владивостоке, Туле и Калининграде.

Оппозиционера Алексея Навального задержали еще до московской акции в подъезде его дома. Ему вменяют статью 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации). Политику грозит до 30 суток ареста.

На митинге задержали также директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова. Ему вменяют неповиновение полицейским (статья 19.3 КоАП РФ).

Акции в Москве и в Санкт-Петербурге не согласовали с властями. В Москве Навальный в последний день отменил согласованный митинг на проспекте Сахарова и заявил, что вместо него на Тверской улице пройдут «народные гуляния». Он объяснил перенос тем, что все подрядчики отказались устанавливать сцену на Сахарова из-за полученных угроз.

В мэрии назвали акцию на Тверской незаконной и пообещали «жестко реагировать на правонарушения»; затем чиновники заявили, что полиция не будет задерживать митингующих, если они придут без плакатов и не будут выкрикивать лозунги.