В Москве завели уголовное дело на двух участников антикоррупционной акции, подозреваемых в нападении на бойца Росгвардии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«По факту причинения травм сотруднику войск национальной гвардии возбуждено уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия против сотрудника правоохранительного органа)», – рассказал источник.

В целом, санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Ранее «ОВД-Инфо» узнало, что в нападении подозревают Антона Шапошникова и Михаила Давыдова. Их отвезли из ОВД «Люблино» в Следственный комитет.

Сообщалось, что изначально полиция задержала одного человека, который распылил перцовый баллончик в лицо омоновцу. Как отмечается, пострадавший получил ожог глаза.

12 июня акции против коррупции запланированы более чем в 210 городах России. Активистов задерживали во Владивостоке, Благовещенске, Казани, Норильске, Новосибирске, Калининграде, Владимире, Липецке и других городах. Больше всего человек задержали в Москве и Санкт-Петербурге: 750 и 900 соответственно.