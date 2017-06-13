Политика Алексея Навального арестовали на 30 суток по факту организации несанкционированной акции на Тверской улице. Об этом у себя в твиттере написала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Навального обвинили в неоднократном нарушении правил проведения митингов и демонстраций.

Ранее политик заявил, что его адвокаты располагают аудиозаписью, в которой судья давала указания полицейским, как им правильно составить рапорт. Аудиозапись опубликовало издание «Медиазона».

«Вы в наибольшей степени заинтересованы, потому что есть аудиозапись. Мы знаем, что полиция приезжала, показала вам материал, вы ошибки исправили. Тут материал уголовного дела, вы фактически фабриковали дело. Вам лучше взять отвод и какого-нибудь еще судью взять в это дело», – заявил судье Навальный.

Судья Анастасия Лоскутова отказалась брать на себя отвод.

Оппозиционера задержали утром 12 июня в подъезде его дома. Позднее в полиции объяснили, что задержание Навального связано с его призывами к гражданам участвовать в несогласованной акции.

Политик в последний день решил отменить согласованный с московскими властями митинг на проспекте Сахарова и перенести акцию на Тверскую. Он объяснил перенос тем, что абсолютно все подрядчики отказались устанавливать сцену на Сахарова после полученных угроз. Сначала власти назвали акцию на Тверской провокацией и заявили, что «будут жестко реагировать на правонарушения», но позднее чиновники заявили, что если активисты будут «спокойно гулять», то полиция не будет их задерживать.

По итогам акции, в Москве задержали 823 участника. На двух – уже заведены уголовные дела по факту нападения на бойца Росгвардии.