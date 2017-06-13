Следственный комитет РФ вместе с сотрудниками из Московского государственного строительного университета (МГСУ) провел финальную экспертизу по делу о крушении казармы в Омске. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Эксперты установили, что одной из причин, приведших к обрушению, стал ремонт казарм, проведенный в 2013 году. Так строители во время того, как сверлили сотни отверстий для установки навесного фасада и внутренней облицовки, а также изготовления вентиляционных отверстий, снизили несущую способность кирпичной кладки здания.

Также, отмечают эксперты, прочность казармы была нарушена после того, как с ее стен удалили штукатурку.

На здании казармы в период с мая по август 2013 года во время ливневых дождей была демонтирована крыша. Это привело к тому, что одна из опорных стен была пропитана влагой, что в свою очередь стало причиной выпадения кирпичей.

В обрушении казарм эксперты обвинили бывшего командира 242-го учебного центра ВДВ Олега Пономарева и его заместителя по тылу Владислава Пархоменко, а также сотрудников Спецстроя. Эксперты считают, что если бы хотя бы одно должностное лицо соблюло бы возложенные на него обязанности по обеспечению механической эксплуатации казармы и ее ремонту, то аварии бы удалось избежать.

В связи с новыми выводами в ближайшее время всем фигурантам расследования будут предъявлены окончательные обвинения.

Казарма в поселке Светлый обрушилась 12 июля в 2015 году. В здании находились 337 военных, 42 оказались под завалами, погибли 24 человека. По версии следствия, к обрушению здания привели ремонтные работы, которые «Ремэксстрой» проводил в казарме в 2015 году. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что причинами обрушения стали также нарушения при строительстве в 1975 году.

Виновным по делу проходит гендиректор ООО «Ремэксстрой» Александр Дорофеев, который обвиняется по части 3 статьи 216 (нарушение правил строительных работ, повлекшее гибель людей) и по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ.