Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов отметил, что решение политика Алексея Навального перенести митинг на Тверскую улицу и призвать людей к участию в несогласованной акции является провокацией. Об этом он заявил в интервью РБК.
Федотов отметил, что в связи с переносом акции на Тверскую улицу полиция задерживала и случайных людей, которые не принимали участия в митинге.
«Я видел, что среди тех, кто был задержан, были люди совершенно случайные, а были, наоборот, люди, которые поддались на провокацию и совершенно сознательно пришли на Тверскую улицу. Они не понимали, что являются объектом провокации. Я имею ввиду поведение господина Навального, который призвал своих сторонников идти на Тверскую, вместо того, чтобы участвовать в согласованном с властями города мероприятии на проспекте академика Сахарова», – рассказал глава СПЧ.
При этом Федотов назвал действия Навального «контрпродуктивными»: «Если он действительно хочет каких-то изменений к лучшему в политике нашей страны, их надо добиваться законными методами, а не противозаконными».
Навальный в последний день решил отменить согласованный с московскими властями митинг на проспекте Сахарова и перенести акцию на Тверскую. Он объяснил перенос тем, что абсолютно все подрядчики отказались устанавливать сцену на Сахарова после полученных угроз. Сначала власти назвали акцию на Тверской провокацией и заявили, что «будут жестко реагировать на правонарушения», но позднее чиновники заявили, что если активисты будут «спокойно гулять», то полиция не будет их задерживать.
По итогам акции, в Москве задержали 823 участника. Самого Навального арестовали на 30 суток. Еще на двух активистов завели уголовные дела по факту нападения на бойца Росгвардии.
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