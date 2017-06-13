Президент России Владимир Путин обвинил спецслужбы США в поддержке чеченских террористов. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на интервью президента американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

«Если говорить о политической поддержке, это не нуждается в доказательствах. Это же публично делалось, открыто. А что касается оперативной поддержки, финансовой – у нас есть такие доказательства и, более того, некоторые из них мы даже представили нашим американским коллегам», – заявил Путин.

При этом российский лидер подчеркнул, что изначально между двумя странами был договор о поддержке РФ. Вместо этого, по словам Путина. США воспользовались террористами для «раскачки внутриполитической ситуации в России».

Стоун снял документальный фильм «Интервью с Путиным», который полностью выйдет 12–15 июня. Он состоит из четырех частей, его основу составили несколько бесед с российским лидером, записанных в течение двух лет.

Стоун пояснил, что снял фильм, так как, по его мнению, у американцев нет «полного представления» о российском президенте.