Директор и главный редактор «Россия-Культура» Сергей Шумаков рассказал «Коммерсанту» подробности массового увольнения на канале. Интервью опубликовано на сайте газеты.

По словам директора, всего были уволены 114 человек. Ранее в СМИ количество сокращенных сотрудников варьировалось от 200 до 300.

Шумаков рассказал, что причиной увольнения стала проблема технического переоснащения и переход производства и вещания канала на качественно новый уровень вещания в формате HD. Из-за этого телеканалу пришлось «освободиться» от некоторых дублирующих функций в персонале.

Комментируя увольнения, главный редактор отметил, что канал «не обновлялся в течение последних лет десяти совсем», именно с этим и была связана потребность в сокращениях. Он рассказал, что часть уволенных сотрудников удалось устроить на другие места.

О том, что на телеканале «Культура» проходят массовые увольнения, сообщил 9 июня Republic со ссылкой на источники. Уточнялось, что все уволенные сотрудники получили положенные выплаты.

Телеканал «Культура» входит в холдинг ВГТРК. Его финансирование в 2017 году составило 23,5 млрд рублей. Согласно данным «Медиаскоп», телеканал «Культура» занимал 19-е место в общефедеральном рейтинге за неделю с 29 мая по 4 июня. Первое место в рейтинге занимал телеканал «Россия-1».

В мае Министерство финансов предложило увеличить финансирование государственных СМИ на 2,5 млрд рублей. Общая сумма затрат на государственные СМИ таким образом составит почти 76 млрд рублей.