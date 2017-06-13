Митинги 12 июня (да и 26 марта тоже) по форме наследуют московским протестным акциям 2011–12 годов, а по номинально заявленному содержанию носят антикоррупционный характер – это уже звучит не так громко и быстро забывается, но новая протестная волна началась именно с фильма «Он вам не Димон» и несмотря ни на что сохраняет привязку именно к разоблачениям премьера – лозунги, уточки и так далее. Почему-то никто не решается прямо назвать все происходящее президентской кампанией Алексея Навального, в которой и привычная форма «протестных прогулок», и антимедведевская риторика – не более чем элементы дизайна чего-то гораздо более значительного, чем просто очередная сезонная политическая активность.

До сих пор остается неясным, сможет ли Навальный претендовать на то, чтобы его имя оказалось внесено в избирательный бюллетень 2018 года, но сейчас это и не имеет особенного значения. Через девять месяцев Россия должна выбрать («выбрать») президента. Следующая весна – это не завтра, но все равно скоро. И единственный политик, публично демонстрирующий, что для него это «скоро» имеет какое-то значение – Алексей Навальный. Кроме него в пространстве российской публичной политики этими выборами сейчас никто всерьез не интересуется. Самое главное – ими почти демонстративно не интересуется даже Владимир Путин.