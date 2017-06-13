Операторы Tele2 и «Билайн» подали к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) иски из-за обязанности делать скидки для заказчиков SMS-рассылок. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы.

Поводом для обращения в суд стало решение ФАС от апреля 2017 года, ведомство обязало операторов тарифицировать SMS-трафик каждого заказчика рассылок по отдельности, то есть, как уточняет газета, фактически уменьшать скидки на него.

Сотовые операторы требуют отменить постановление службы. Исследовать стоимость таких рассылок антимонопольщики начали после жалобы «Согаз-меда» и компании «Национальный процессинговый центр».

По данным ФАС, тарифы на рассылку в сети «Билайна» выросли на 77% с мая 2015 года, для Tele2 – на 33%.

ФАС пришла к выводу, что рост тарифов связан с изменением схемы расчетов операторов с SMS-агрегаторами. Ведомство признало «Билайн», Tele 2, МТС и «Мегафон» и Tele2 доминирующими на рынке и потребовала пересмотреть схему. SMS-рассылки и потребовало пересмотреть схему.

По словам источника «Ведомостей», тарифы операторов на рассылки не увеличились, снизились «оптовые» скидки.

Заметка дополняется.