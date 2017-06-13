Главное управление по расследованию особо важных дел СК расследует уголовное дело о насилии в отношении бойца Нацгвардии на митинге в Москве 12 июня. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, один из участников акции на Тверской «распылил из баллончика слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику ОМОН», из-за чего тот «получил ожог глаз».

Подозреваемый задержан. Ранее источники «Интерфакса» сообщили, что в деле о нападении на бойца Нацгвардии двое фигурантов.

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В Москве 12 июня прошел несогласованный антикоррупционный митинг, по последним данным, на нем задержали 866 человек, 32 из них остались в отделениях полиции на ночь.

Заметка дополняется.