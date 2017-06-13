Хакеры, якобы связанные с российским правительством, получили доступ к энергосистеме США и могут обесточить американские города.

К такому выводу пришла компания по кибербезопасности Dragos, передает The Washington Post.

Dragos назвала группировку Electrum, они создали программу, которую исследователи называют CrashOverride. По мнению компании, эти же хакеры причастны к отключению электричества на Украине в декабре 2016 года.

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Глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук в конце прошлого года заявлял, что в нескольких районах Киева на несколько часов свет пропал из-за «внешнего вмешательства».

В мае Reuters со ссылкой на источники сообщило о хакерских атаках на энергосети Прибалтики, к которым якобы причастны российские хакеры, связанные с властями. По данным собеседников агентства, они также планировали нарушить работу балтийской трубопроводной системы, чтобы устроить масштабные сбои в поставках топлива.