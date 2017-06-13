Следователи обнаружили арсенал оружия и боеприпасов в сарае, который принадлежал устроившему стрельбу в подмосковном поселке Кратово Игорю Зенкову. Об этом сказано на сайте Следственного комитета.

В том числе следователи нашли три винтовки, мины и гранаты. Ранее в СК сообщали, что Зенков служил в МЧС и не раз бывал в командировках в «горячих точках». Участия в боевых действиях он, однако, не принимал и разрешения на оружие у него не было. Уточнялось, что часть оружия Зенков привез из Чечни, а часть сделал самостоятельно.

При исследовании его участка также обнаружили две предсмертные записки. Их содержание не разглашается.

Осмотр пепелища его дома приостановлен из-за погоды, останки его матери найти на данный момент не удалось. Опрошенные соседи заверили, что они не конфликтовали с Зенковым.

По версии следствия, 10 июня мужчина выстрелил в своего соседа, а затем поджог дом, где могла находиться его больная мать. Ему пытались помочь потушить пожар, но он открыл стрельбу.

Жертвами стрельбы стали четыре человека, пострадали еще восемь человек. Зенков также ранил четверых сотрудников Нацгвардии во время спецоперации по его задержанию.

Следственный комитет возбудил три уголовных дела по статьям 105 УК РФ (убийство), 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).