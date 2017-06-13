Полиция «сделала все» для обеспечения порядка на оппозиционных митингах 12 июня, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В нескольких городах, как вы знаете, в том числе в Москве, к сожалению, все-таки случились провокации, как и предупреждали городские власти», – цитирует его «Интерфакс».

По словам Пескова, протестные акции не опасны для Кремля, опасны «провокационные действия». Он заметил, что «те, кто занимался провокационными действиями в нарушение законодательства, в отношении них были приняты действия властей в полном соответствии с нашим законодательством» (все цитаты по «Интерфаксу»).

12 июня в Москве и более чем в 210 городах России прошли антикоррупционные митинги. Власти Москвы насчитали на митинге 5 тысяч участников.

По данным «ОВД-Инфо», в результате гуляний на Тверской улице в столице полиция задержала 866 человек, в Санкт-Петербурге – более 900. На двоих завели уголовные дела о нападении на сотрудника Нацгвардии.

Власти согласовали акцию оппозиционера Алексея Навального в Москве на проспекте Академика Сахарова. За день до акции политик отказался проводить там мероприятие из-за того, что все подрядчики отказались устанавливать сцену из-за якобы полученных угроз. Он объявил о переносе шествия на Тверскую улицу в формате «гуляний».

В мэрии назвали акцию незаконной и пообещали «жестко реагировать на правонарушения». Позднее, однако, начальник департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников сообщил, что активистов не будут задерживать, если те будут «спокойно гулять» без плакатов и лозунгов.

Самого Навального задержали до начала акции в подъезде его дома. Его арестовали на 30 суток за неоднократное нарушение правил проведения митингов и демонстраций.