Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу ФСИН Александра Реймера к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд также обязал его выплатить штраф 800 тысяч рублей.

Его признали виновным в хищении 1,3 млрд рублей при закупке электронных браслетов. Прокурор просил для него 9 лет колонии.

Обвиняемыми по делу также проходят бывший замдиректора ФСИН Николай Криволапов и директор ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний» Виктор Определенов. Их признали виновными в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Криволапова приговорили к 5 годам и 8 месяцам колонии, а Определенов получил 6 лет колонии. Они выплатят штрафы в размере 600 тысяч рублей и 700 тысяч рублей соответственно.

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По версии следствия, ФСИН закупала электронные браслеты для осужденных по завышенным ценам. СК оценил стоимость одного браслета в 19 тысяч рублей, в то время как их закупали по цене 108 тысяч рублей за штуку. Мобильные модификации браслетов закупались за 128 тысяч рублей.

Уголовное дело о мошенничестве возбудили в 2013 году, арестовали Реймера и других фигурантов в марте 2015 года.

Александр Реймер был директором ФСИН с 2009 по 2012 год.