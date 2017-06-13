Доходы стран ОПЕК от экспорта нефти в 2016 году составила $445,7, следует из отчета организации.

При этом сам экспорт вырос на 6,5% до 25,01 млн баррелей в день. Как отмечает RNS, экспортные доходы стран-участниц ОПЕК в 2016 году стали минимальными с 2005 года.

Из входящих в организацию стран в прошлом году доходы от экспорта нефти увеличил только Иран.

Reuters пишет, что цена на нефть Brent растет после сообщений о сокращении поставок из Саудовской Аравии. К 13:00 мск 13 июня стоимость барреля североморской нефти составила $48,45.

В мае ОПЕК договорилась на девять месяцев продлить соглашение о заморозке нефтедобычи. Таким образом они будут действовать до конца марта 2018 года.