Осужденный за организацию убийства журналистки Анны Политковской Лом-Али Гайтукаев умер в колонии. Об этом сообщает РИА Новости и «Кавказский узел» со ссылкой на источники.

По словам собеседника РИА Новости, осужденный был болен. Он не уточнил, чем именно.

Информацию позднее подтвердила РБК руководитель пресс-службы УФСИН РФ по Вологодской области Екатерина Автушко. Она отметила, что Гайтукаев долгое время проходил лечение.

Как сообщила его адвокат Елена Харионовская, Гайтукаев умер 10 июня (эту дату смерти позднее назвали и во ФСИН). По ее словам, в колонии он подвергался избиениям. В 2015 году у мужчины диагностировали цирроз печени, его признали инвалидом второй группы. Адвокат отметила, что такой диагноз был основанием для освобождения от наказания.

«По всем медицинским документам, которые имеются на сегодняшний день, он умер от болезни», – подчеркнула она в беседе с «Интерфаксом».

Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов заявил «Интерфаксу», что у Гайтукаева были конфликты с криминальными авторитетами до того, как он получил пожизненный срок.

Лом-Али Гайтукаева в 2014 году приговорили к пожизненному сроку за убийство журналистки. Виновными в организации также признали Сергея Хаджикурбанова и братьев Махмудовых. Заказчики не установлены.

Корреспондента «Новой газеты» Анну Политковскую убили 7 октября 2006 года.