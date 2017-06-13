Неделю назад – 6 июня – Сбербанк и «ВТБ 24» начали продажу дополнительного выпуска народных облигаций федерального займа (ОФЗ). Параметры бумаг остались прежними: срок обращения – три года, купон выплачивается раз в полгода и растет с каждой выплатой – от 7,5% годовых до 10,5%. Объем такой же, как и в первый раз, – еще 15 млрд рублей.

Первая эмиссия ОФЗ для населения была распродана за 24 рабочих дня, притом что изначально Минфин отводил на их реализацию полгода. «В условиях высокого спроса граждан на новые облигации их размещение удалось завершить значительно ранее планируемого срока», – отчитался Минфин. Кто их покупал и зачем?