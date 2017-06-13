В громком деле о гибели финансиста Александра Перепеличного, российского информатора европейских следователей и Уильяма Браудера по делу Магнитского, появились новые детали. Издание Buzzfeed выяснило, что власти Великобритании, где Перепеличный жил в последние годы, пытаются замять дело о его смерти – игнорируют свидетельства, что россиянина могли отравить. Тем самым, по логике журналистов Buzzfeed, они отводят подозрения от потенциального заказчика – Кремля.

Александр Перепеличный занимался бизнесом в России. В начале 2010-х годов он перебрался в Великобританию и там передал Уильяму Браудеру, главе фонда Hermitage Capital, материалы на российских фигурантов дела Магнитского. Позднее он получал угрозы в свой адрес. В 2012 году Перепеличный скончался неподалеку от дома, согласно первоначальной версии – от сердечного приступа. Хотя независимая экспертиза позднее нашла в его организме следы яда.

В деле о гибели Перепеличного достаточно странностей. Мы выбрали самые важные подробности из расследования Buzzfeed.