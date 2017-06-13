Молдавская разведка считает высланных из страны российских дипломатов шпионами, которые вербовали людей для участия в военных действиях на Украине. Об этом Reuters сообщили источники в правительстве и в дипломатических кругах Молдавии.

По данным собеседников агентства, власти Молдавии полагают, что высланные дипломаты – это офицеры ГРУ под прикрытием.

Они, по данным спецслужб, вербовали бойцов в Гагаузии, сколько человек им удалось завербовать, источники Reuters не сообщили.

Завербованные бойцы перед отправкой на Украину якобы проходят обучение в тренировочных лагерях в Ростовской области. Один из бывших российских военных подтвердил Reuters, что он видел около 200 иностранных бойцов на Кузьминском полигоне в Ростовской области.

Власти Молдавии якобы отслеживают передвижения бойцов, которые отправились на Украину, благодаря данным СБУ. По возвращении в Молдавию тех арестовывают и допрашивают, а некоторые якобы становятся информаторами.

В конце мая власти Молдавии предписали пятерым российским дипломатам покинуть страну. В марте 2017 года экс-депутата парламента Молдавии Юрия Болбочану задержали по подозрению в шпионаже в пользу России.