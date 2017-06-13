Июнь 2017 года по своей политической атмосфере напоминает декабрь 2011-го. Пока не до конца понятная протестная волна поднимается в преддверии президентских выборов. Через два дня Владимир Путин должен будет выйти в эфир, чтобы напрямую пообщаться с народом и ответить на вопросы экспертов и журналистов. В 2011 году прямая линия также состоялась почти сразу после акции протеста и задавала тон выступлению президента, отозвавшегося об организаторах митингов крайне жестко. «Идите ко мне, бандерлоги» – так Путин обратился тогда к лидерам оппозиции, обвинив их в получении помощи из-за рубежа и в обеспечении интересов иностранных государств. За шесть лет отношение президента к оппозиции не только не изменилось, но стало еще более презрительным. Однако за это время Кремль так и не нашел эффективных механизмов для диалога с несогласными.

Но с протестами пока получается как с ценами на нефть: Кремлю постоянно везет. Когда мировая энергетическая конъюнктура резко ухудшается, внутри власти начинается паника, в правительстве появляется масса идей, как сократить расходы, что пустить под нож, дискуссии обостряются, политическая борьба за власть – вместе с ними, но в итоге государство, будучи неспособным договориться о более эффективной политике, не принимает никаких стратегически новых решений. Время проходит, мировые цены на нефть постепенно восстанавливаются и устанавливаются на том уровне, который позволяет и дальше жить по инерционному сценарию. Каждый раз чиновники говорят про себя «пронесло», а Путин верит, что кабинет министров провел неплохую антикризисную политику, о чем и докладывает народу. Так было в 2008–2009, а затем в 2014–2015 годах.