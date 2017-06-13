Международная сеть организаций за гражданские свободы (INCLO) обратилась к правительствам восьми государств с просьбой раскрыть информацию об обмене информацией между спецслужбами.

Об этом пишет РБК со ссылкой на релиз INCLO. Запросы направили властям Аргентины, Канады, Венгрии, Ирландии, Южной Африки, Великобритании и США. В России этим занимались правозащитная группа «Агора», которая входит в INCLO, и «Медиазона», документ передали в МИД, ФСБ и МВД.

По словам главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, «в открытом доступе практически отсутствует информация о конкретных действиях» российских силовиков в сфере кибербезопасности”.

Смирнов попросил ведомства сообщить, какие соглашения, касающиеся киберпреступности, Россия заключила на межведомственном, межправительственном и межгосударственном уровнях.

Правозащитники просят сообщить, “при каких обстоятельствах Россия может передавать иностранным государствам информацию, связанную с оперативно-разыскной деятельностью при расследовании киберпреступлений?«

Также они спросили, при каких обстоятельствах Россия может запрашивать у других государств такие данные.