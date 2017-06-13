Около здания банка в центре Москвы произошла перестрелка. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник.
Стрельба произошла около дома номер 7 в Казачьем переулке, уточнил он. Двое вооруженных мужчин скрылись с места происшествия, полиция объявила план «Перехват».
Не уточняется, есть ли пострадавшие. Позднее информацию «Интерфаксу» подтвердили в МВД. У полиции нет данных о пострадавших и прямых заявлений о случившемся.
Согласно данным «Яндекс.Карт», в доме по этому адрес находится «ЮниКредит банк».
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