Около здания банка в центре Москвы произошла перестрелка. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник.

Стрельба произошла около дома номер 7 в Казачьем переулке, уточнил он. Двое вооруженных мужчин скрылись с места происшествия, полиция объявила план «Перехват».

Не уточняется, есть ли пострадавшие. Позднее информацию «Интерфаксу» подтвердили в МВД. У полиции нет данных о пострадавших и прямых заявлений о случившемся.

Согласно данным «Яндекс.Карт», в доме по этому адрес находится «ЮниКредит банк».