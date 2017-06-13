В сети «Мегафона» произошел сбой, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе оператора.
В Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью и дозвоном, уточнили в компании. Как передает RNS, проблемы со связью также есть у абонентов Yota.
«Технические специалисты “Мегафона” проводят восстановительные работы, трафик переводится на резервные каналы. Мобильный интернет продолжает работать стабильно. Планируем восстановить полноценную работу сети в ближайшее время», – приводит «Интерфакс» слова пресс-службы «Мегафона».
«Мегафон» 19 мая сообщил о «массовых сложностях со связью», как утверждали в компании, это не было связано с вирусом WannaCry, массовая атака которого началась 12 мая. Причиной сбоя, по данным оператора, стала ошибка софта Hewlett-Packard на системе обработки данных «Мегафона».
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