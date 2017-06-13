Чиновники российского Минфина стали пользоваться вместо служебных автомобилей сервисами Uber и «Яндекс.Такси», передает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра финансов Татьяну Нестеренко.

«Минфин оптимизировал расходы на обеспечение автотранспортными средствами, переходим на предоставление услуг в том числе компаниями типа Uber и “Яндекс.Такси”. У нас высвобождаются ресурсы, которые мы направляем, в том числе 11 млн рублей, на финансовое обеспечение Московского финансового форума», – сказала она.

В мае российские министерства сообщили, что начали экономить на бумаге, служебных машинах, а также на услугах VIP-залов аэропортов. Кроме того, чиновников, в том числе руководителей, ограничивают в полетах бизнес-классом и использовании личного транспорта.