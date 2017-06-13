Северная Корея выпустила на свободу американского студента Отто Вомбиера, которого осудили за кражу агитационного плаката. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает AP.
Сейчас Вомбиер возвращается в США, уточнил Тиллерсон. Переговоры по трем другим осужденным американским гражданам продолжаются.
Вомбиера задержали в январе после окончания пятидневной туристической поездки в КНДР. При нем был агитационный плакат, который он украл из номера в отеле.
Студент признал свою вину. По его словам, задание похитить плакат он получил от американской религиозной организации в США. Его приговорили к 15 годам лагерей в марте 2017 года.
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