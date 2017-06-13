В Санкт-Петербурге создана система «абонентской платы» инспекторам и руководителям ГИБДД, благодаря которой большегрузы могут ездить по дорогам без контрольных взвешиваний.

Об этом «Медузе» рассказали несколько водителей и предпринимателей. Руководитель ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин сообщил, что в среднем перевозчик в Петербурге платит 20 тысяч рублей в месяц, чтобы не взвешивать автомобиль и избежать штрафов за перегруз.

По словам Матягина, с перевесом сталкиваются примерно треть перевозчиков, большинство из них платят за «абонемент».

«Грубые подсчеты позволяют заключить, что ежегодный размер выплат сотрудникам дорожной инспекции – в районе двадцати миллиардов рублей. На ремонт городских дорог в бюджете Петербурга заложено три миллиарда», – пишет «Медуза».

Водитель самосвала Андрей показал изданию лист бумаги с буквой «А», который закреплен на лобовом стекле автомобиля: такие знаки есть у всех машин, которые входят в систему «абонентской платы».

По словам собеседника «Медузы», эта бумага позволяет ездить по городу на перегруженном автомобиле. «Безлимитный тариф» – 20 тысяч рублей в месяц, если машина ездит только в определенные районы города, можно платить меньше, поскольку схема предполагает меньше людей.

«Запись» на «абонемент», сказали источники издания, как правило происходит при первой встрече большегруза с ГИБДД.

Владелец компании грузоперевозок Виталий сказал изданию, что в Петербурге только один «непробиваемый» экипаж, который не выходит в «абонемент»: «Но когда он выезжает – вам по смс будет приходить всегда точное место и координаты, где [они] стоят».

ГИБДД не ответила на запрос «Медузы», источник издания в инспекции заметил, что описанные схемы были и раньше, но сейчас к ним более внимательно относится управление собственной безопасности.

Как напоминает «Медуза», штрафы за перегруз ужесточили летом 2015 года, по оценке Росавтодора, ущерб дорогам от большегрузного транспорта годом ранее составил 2,5 трлн рублей. Для юридических лиц, по действующим правилам, штрафы составляют 100–500 тысяч рублей.