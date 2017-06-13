«Мегафон» и Yota сообщили о восстановлении работы сети. Об этом в пресс-службах компаний заявили RNS.

«Сеть “Мегафона” восстановлена после снижения уровня успешности голосовых вызовов на 20–30%. Голосовая связь, SMS и мобильный интернет работают в нормальном режиме, мы продолжаем усиленный мониторинг ситуации», – сообщили в «Мегфоне», уточнив, что в ближайшее время могут быть «сложности» с голосовыми вызовами.

Ранее 13 июня в «Мегафоне» и Yota сообщили о проблемах с голосовой связью и дозвоном. Проблемы наблюдались у абонентов в Москве и нескольких других регионах.

Это уже второй сбой в работе компаний за два месяца (Yota работает на сетях «Мегафона). 19 мая в “Мегафоне” заявили о “массовых сложностях со связью”. Отмечалось, что это было связано с аварией элементов сетевого оборудования. Тогда о неполадках со связью сообщал также “Билайн”.

За неделю до появления проблем со связью более 300 тысяч компьютеров в 150 странах мира заразились вирусом Wannacry. К его созданию предположительно причастны хакеры из Северной Кореи. В “Мегафоне”, однако, отвергли связь сбоя с вирусом.