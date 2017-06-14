На прошлой неделе «Коммерсантъ» сообщил, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Азию. За два с половиной года в азиатские авиакомпании уехало работать свыше 300 наиболее подготовленных пилотов – командиров воздушных судов (КВС) и КВС-инструкторов. Эту цифру подтверждает кадровое агентство «Авиаперсонал»: еще 200 пилотов находятся на разных стадиях отбора. Относительно общего числа российских пилотов – 11 600 человек, по данным Росавиации, – это немного. Почему эта проблема важнее, чем кажется, и почему так беспокоятся российские авиакомпании?
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