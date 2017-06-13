Мэр Москвы Сергей Собянин назвал акцию оппозиции 12 июня в Москве «подлой провокацией», передает «Интерфакс».

«Только чудом никто не пострадал, – сказал Собянин – Нам всем повезло, что обошлось без крови».

По словам мэра, организаторы «намеренно пошли на опасную провокацию, а ее участники действовали агрессивно», полиция и ОМОН, добавил Собянин, «действовали профессионально и правильно».

Как считает мэр Москвы, «другие действия правоохранительных органов могли бы привести к непредсказуемым последствиям».

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В городах России 12 июня прошли антикоррупционные митинги. В Москве мэрия предложила заявителям, среди которых был Алексей Навальный, провести акцию на проспекте Сахарова вместо Тверской, которую они изначально запрашивали.

Организаторы согласились, но вечером 11 июня перенесли митинг на Тверскую: по словам Навального, все подрядчики из-за угроз отказались ставить на Сахарова оборудование.

По данным «ОВД-Инфо», в Москве задержали 866 человек, в Санкт-Петербурге, где акцию также не согласовали, – 658 человек. Всего в России 12 июня задержали 1719 участников оппозиционных митингов.