Глава Uber Трэвис Каланик решил уйти в отпуск на неопределенный срок. Об этом сообщает Bloomberg.
При этом в докладе, подготовленном к заседанию совета директоров, сказано, что вскоре главу Uber лишат части полномочий. Некоторые его обязанности перейдут к операционному директору, которого сейчас подбирают для компании.
Кроме того, в Uber назначат независимого директора, который будет контролировать действия Каланика, чтобы не допустить новых скандалов.
Ранее из Uber уволили более 20 сотрудников, в том числе и руководители высшего звена, после расследования, связанного с притеснениями в компании. Еще семь сотрудников получили предупреждения.
В марте из компании ушел президент Джефф Джоунс. По информации источников Recode, уход Джоунса связан в том числе с обвинениями в сексизме и сексуальных домогательствах в отношении сотрудников компании.
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