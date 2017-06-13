Глава Uber Трэвис Каланик решил уйти в отпуск на неопределенный срок. Об этом сообщает Bloomberg.

При этом в докладе, подготовленном к заседанию совета директоров, сказано, что вскоре главу Uber лишат части полномочий. Некоторые его обязанности перейдут к операционному директору, которого сейчас подбирают для компании.

Кроме того, в Uber назначат независимого директора, который будет контролировать действия Каланика, чтобы не допустить новых скандалов.

Ранее из Uber уволили более 20 сотрудников, в том числе и руководители высшего звена, после расследования, связанного с притеснениями в компании. Еще семь сотрудников получили предупреждения.

В марте из компании ушел президент Джефф Джоунс. По информации источников Recode, уход Джоунса связан в том числе с обвинениями в сексизме и сексуальных домогательствах в отношении сотрудников компании.