В Москве на акции оппозиции 12 июня задержали 136 несовершеннолетних. Об этом сообщил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников, передает «Интерфакс».

«Мое мнение – эти ребята переживают сейчас период заблуждений, они живут в своем, иногда кем-то придуманном, мире», – сказал Черников.

По его мнению, к участию в протестных акциях подростков подтолкнуло желание «реализовать себя любой ценой, доказать, что ты какой-то другой».

Представитель мэрии добавил, что «прогрессивные и разносторонние» молодые люди могут самостоятельно выбирать «жизненную линию», но необходимо, чтобы они быстрее взрослели, «учились правильно оценивать ситуацию, понимать главные жизненные принципы, в том числе принцип “не навреди”».

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя акцию протеста, назвал ее «подлой провокацией» и отметил, что «только чудом никто не пострадал». По его мнению, сотрудники полиции и ОМОН действовали «профессионально и правильно», а другие их действия могли привести к «непредсказуемым последствиям».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что сотрудники правоохранительных органов «сделали все» для обеспечения порядка.

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Всего на митингах, прошедших в российских городах 12 июня, задержали 1719 человек. В частности, в Москве, по данным «ОВД-Инфо», задержали 866 человек, в Санкт-Петербурге – 658 человек. В столице на двоих завели уголовные дела о нападении на сотрудника Нацгвардии.

Организаторы, в числе которых был политик Алексей Навальный, согласовали с мэрией акцию на проспекте академика Сахарова. При этом вечером 11 июня Навальный объявил, что все подрядчики из-за угроз отказались ставить оборудование на проспекте Сахарова, поэтому организаторы решили перенести митинг на Тверскую улицу, которую изначально запрашивали для проведения акции.

Самого Навального задержали перед начало митинга в подъезде собственного дома. В тот же день его арестовали на 30 суток за неоднократное нарушение правил проведения митингов и демонстраций.