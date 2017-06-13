Россиян и иностранцев, желающих служить в армии по контракту, обяжут отчитываться об активности в социальных сетях, а также о размещении на других сайтах информации, позволящией идентифицировать будущего контрактника. Соответствующий законопроект Минобороны размещен на портале нормативных правовых актов, внимание на него обратило РБК.

Согласно инициативе, указывать данные нужно будет за три предыдущих календарных года. Действующих служащих обяжут ежегодно отчитываться за прошедшие 12 месяцев.

Под запретом может оказаться распространение информации, позволяющий установить, к какому ведомству относится человек, а также определить дислокацию подразделений и служебную деятельность пользователя.

В документе указано, что за распространение в интернете информации «в рамках исполнения должностных обязанностей» отчитываться не нужно. В остальных случаях за отказ предоставлять данные или же за неполное их раскрытие контрактников смогут привлечь к дисциплинарной ответственности, предусмотренной федеральным законом «О статусе военнослужащих».

Ранее Госдума обязала государственных и муниципальных служащих предоставлять работодателю адреса сайтов, где они размещали информацию о себе. Речь идет об аккаунтах в соцсетях, чатах или на форумах. При поступлении на службу также необходимо отчитываться за три предыдущих года, а во время работы – за каждый прошедший год.