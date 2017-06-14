Конгресс США представил законопроект о новых санкциях против России, которые затронут банки и энергетические предприятия. Документ опубликован на сайте Конгресса.

Согласно проекту, США могут сократить срок предоставления кредитов для находящихся под санкциями банков с 90 дней до 14.

Энергетические компании, в свою очередь, смогут получать финансирование от американских структур и физических лиц на срок максимум до 30 дней.

Законопроект внес сенатор Митч Макконнелл. Новые ограничительные меры против России представлены как поправки к проекту новых санкций в отношении Ирана.

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя проект, отметил, что между Москвой и Вашингтоном существуют «некоторые открытые каналы», по которым ведутся переговоры, поэтому «не хотелось бы закрывать их чем-то новым».

О соглашении сенаторов от республиканцев и демократов по поводу новых санкций против России стало известно 13 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Россия «негативно» относится к усилению антироссийских санкций.