С участниками «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным провели инструктаж и репетицию. Об этом РБК рассказали два присутствовавших на мероприятии человека.

Участников пригласили в подмосковный пансионат «Петрово-Дальнее», входящий в оздоровительный комплекс «Рублево-Успенский» Управления делами президента. По оценкам собеседников издания, в мероприятии, прошедшем 13 июня, участвовали около 100 человек.

«Нас разделили на несколько групп, каждый зачитывал свой вопрос, девушки с телеканалов внимательно всех выслушивали, делали какие-то пометки в блокноте», – рассказал источник.

Кроме того, участникам порекомендовали отказаться от употребления алкоголя, чтобы не испытывать похмелье, а также не ограничить употребление воды. Им также посоветовали не надевать одежду в клетку или полоску.

Как подчеркнул собеседник, организаторы не давали кому-то из присутствующих гарантий, что они смогут задать свой вопрос. Свои вопросы организаторы не предлагали.

В пансионате РБК сказали, что свободных мест нет, так на 16 и 17 июня все номера заняты из-за «корпоративных мероприятий».

Заметка дополняется.