Власти Москвы планируют продать почти половину квартир, построенных после сноса пятиэтажек, чтобы окупить затраты на программу. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в мэрии.

По его словам, для переселения жителей попадающих под снос домом нужно 17–18 млн квадратных метров жилья. При этом еще 15 млн квадратных метров пойдут на продажу. Затраты на реализацию программы источник оценил в три триллиона рублей. На программу потребуется 15 лет, на протяжении которых будет проходить строительство.

Себестоимость одного квадратного метра оценили в 70–80 тысяч рублей, а продавать будут по 140 тысяч рублей. «Так что за 15 лет город вернет почти все инвестиции», – отметила газета.

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В предварительный список включены 4,5 тысячи домов, жильцы могут проголосовать за или против включения в программу до 15 июня. Итоги власти обещали подвести в августе.

В апреле состоялось первое чтение законопроекта о сносе пятиэтажек. Перед вторым чтение, которое прошло 9 июня, организовали парламентские слушания, на которых мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 88% проголосовавших москвичей выступают за снос. Отмечалось, что жители 159 домов от участия в прорамме по сносу пятиэтажек отказались.

9 июня также прошла стихийная протестная акция против сноса. Около 300 человек собрались возле здания Госдумы, четверых из них задержали. Протестующие требовали не принимать законопроект о сносе хрущевок.