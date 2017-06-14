Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну на телеканале Showtime рассказал, в чем заключается проблема российской оппозиции.

«Но проблема оппозиционных сил не в том, чтобы просто бороться с властью, а в том, чтобы показать гражданам, показать избирателям, что программы, которые они предлагают, более выигрышные с точки зрения интересов избирателей», – сказал президент (цитата по РИА Новости).

Российский лидер подчеркнул, что в России государство не контролирует деятельности СМИ. «Это просто невозможно», – отметил он.

При этом, по мнению президента, «невозможно себе представить, что с сегодня на завтра у нас наступят такие же порядки как в США, во Франции или Германии», так как этот процесс должен идти постепенно.

12 июня в российских городах прошли оппозиционные митинги, на которых, по подсчетам «ОВД-Инфо», задержали 1719 человек. В Москве, в частности, задержали 866 человек, 136 из которых, как сообщили в мэрии, – несовершеннолетние.

Заметка дополняется.