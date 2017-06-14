У Минтруда и Минфина возникли разногласия по поводу мер стимулирования рождаемости. Об этом «Ведомостям» рассказали два федеральных чиновника.

По их словам, Минтруд направил в Минфин свои предложения. В частности, ведомство настаивает на необходимости продолжить выплачивать материнский капитал до 2023 года, пояснил ранее министр социальной защиты Максим Топилин.

Эту идею раскритиковал Минфин, так как, по его мнению, «автоматическое продление программы материнского капитала скорее дестимулирует рожать двух детей, поскольку до ее окончания остается еще несколько лет». Программа рассчитана до 2018 года.

Минфин, в свою очередь, выступил с инициативой сохранить действующую выплату материнского капитала до 2019 года, а дальше изменить условия программы. Ведомство предложило выплачивать материнских капитал жителям регионов с естественной миграционной убылью населения, а также субъектов с уровнем рождаемости ниже среднего. Причем деньги смогут получить те семьи, в которых уровень доходов после рождения второго ребенка опускается ниже 2,5 прожиточного минимума.

Ведомство порекомендовало перейти на новые адресные выплаты и пособия, деньги на которые можно сэкономить за счет пересмотра программы материнского капитала.

Минтруд, в свою очередь также предложил увеличить размер пособия по уходу за ребенком для женщин, которые рожают до 25 лет. Как отметил федеральный чиновник, эта мера может препятствовать женщинам в получении высшего образования, что приведет к нехватке рабочих кадров.

@widget type=post-embed id=80662

Заметка дополняется.