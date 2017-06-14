Жителя города Фресно, Калифорния, арестовали за выложенный в фейсбук фильм «Дэдпул» в то время, как он еще шел в кинотеатрах. Об этом пишет Los Angeles Times.

По данным федеральных властей, 21-летний Тревор Франклин выложил фильм в соцсеть спустя восемь дней после его премьеры в феврале 2016 года. В фейсбуке ленту посмотрели 5 млн человек.

Как сказали в прокуратуре, за это Франклину грозит до трех лет тюрьмы. Молодого человека задержали 13 июня, ожидается, что 14 июня он предстанет перед судом на первых слушаниях.

«Дэдпул» вышел на экраны 9 февраля 2016 года. Это фильм о герое комиксов Marvel Уэйде Уилсоне (Дэдпуле), в США ему присвоили рейтинг R (зрители младше 17 лет допускаются к просмотру только в сопровождении родителей или законных представителей).