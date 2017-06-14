Ракета «Союз-2.1» успешно вывела на орбиту грузовик «Прогресс МС-06», трансляция запуска шла на сайте «Роскосмоса».

Как передавало РИА Новости, корабль доставит на МКС 2,5 тонны груза, в том числе аджику, хрен и 20 упаковок колбасок для космонавтов.

https://twitter.com/roscosmos/status/874921701519368192

Предыдущий запуск «Прогресса» состоялся в феврале, до этого, в конце 2016 года, «Прогресс МС-04» из-за неполадок с ракетой «Союз-У» упал в районе Тувы.

После аварии «Роскосмос» отказался от «Союзов-У», февральский запуск «Прогресса» стал последним, где использовалась эта ракета.