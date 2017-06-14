Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли проект закона о программе сноса пятиэтажек в Москве. За проголосовали 399 депутатов, против – два депутата, один воздержался. Трансляция заседания шла на сайте Госдумы.

Перед заседанием Госдумы возле ее здания прошла стихийная акция протеста, на ней задержали несколько человек, в том числе лидера московского «Яблока» Сергея Митрохина.

На заседании 9 июня депутаты приняли 126 поправок к законопроекту, в тот день у Госдумы также прошла акция противников сноса домов.

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Жителям квартир, согласно законопроекту, предоставляется равнозначное, равноценное жилье или денежная выплата. Владельцы нежилых помещений смогут получить только денежную компенсацию. Квартиры, которые получат жители хрущевок, должны быть расположены в том же районе, однако эта мера не распространится на жителей Зеленоградского и Троицкого районов, а также Новой Москвы.

Согласно законопроекту, под снос попадают дома высотой до 9 этажей, проекты которых разработали с 1957 по 1968 годы. Очередность сноса будет определяться по износу зданий.

Закон о «реновации» не затронет аварийные дома, их будут сносить по действующему законодательству. Жители коммунальных квартир получат отдельное жилье.

В предварительный список сноса включили 4,5 тысячи домов в столице. Для включения дома в программу, необходимо одобрение 2/3 проголосовавших. Проголосовать жители могут до 15 июня. Голоса так называемых молчунов распределят пропорционально.