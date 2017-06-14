При пожаре в лондонской высотке погибли несколько человек, сообщает Reuters со ссылкой на экстренные службы города.

По словам представителя пожарной службы Дэни Коттон, число погибших пока неизвестно, как и причина возгорания, передает Sky News.

https://twitter.com/maqboolmalik/status/874875640750772226

Пожар в 27-этажном здании начался утром 14 июня, сообщалось, что пострадали не меньше 30 человек, позднее число попавших в больницы выросло до 50.