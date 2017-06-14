Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку с 0,75–1% до 1–1,25%, сообщается в пресс-релизе регулятора.

ФРС таким образом увеличила базовую ставку второй раз с начала 2017 года, первое повышение регулятор сделал на заседании в марте.

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Как передавало Reuters, большинство участников мировых рынков были уверены в повышении ставки до 1–1,25%.

Американские фондовые индексы росли 13 июня в преддверии повышения ставки. Индекс Dow Jones вырос на 0,4% до 21323, а S&P на 0,5%.

«Ожидание повышения ставки рынком будет воспринято совершенно нормально, я не вижу каких-то серьезных событий, которые могут повлиять на решение ФРС. Последние цифры по безработице были очень хорошие. Потребительская активность высокая», – заявил портфельный управляющий Principal Investors Кайл Шостак РИА Новости.

Сам регулятор прогнозировал, что за год он трижды поднимет базовую ставку. Ранее опрошенные агентством эксперты допускали, что ФРС повысит индикатор больше трех раз в течение года, как отмечает издание 14 июня, «ожидания дальнейшего подъема постепенно сходят на нет».

За 11 лет ФРС повышала базовую ставку три раза: в 2006 году, в декабре 2015 года и в декабре 2016 года. В 2007–2008 годах регулятор понижал в ставку, и с конца 2008 года сохранял ее на минимальном уровне 0–0,25%.