Национальный банк Белоруссии с 1 июля перестанет учитывать российский рубль в золотовалютных резервах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу белорусского регулятора.

Агентство уточняет, что с указанной даты Нацбанк Белоруссии полностью перейдет на международные стандарты.

По данным на 1 июня резервы Белоруссии, рассчитанные по стандартам МВФ, составляли $5,2 млрд, по национальным стандартам – $5,6 млрд, добавляет Reuters.

В 2017 году Минск расcчитывает увеличить резервы на $500 млн. Reuters отмечает, что долги страны составляют больше $3 млрд.