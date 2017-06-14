Национальный банк Белоруссии с 1 июля перестанет учитывать российский рубль в золотовалютных резервах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу белорусского регулятора.
Агентство уточняет, что с указанной даты Нацбанк Белоруссии полностью перейдет на международные стандарты.
По данным на 1 июня резервы Белоруссии, рассчитанные по стандартам МВФ, составляли $5,2 млрд, по национальным стандартам – $5,6 млрд, добавляет Reuters.
В 2017 году Минск расcчитывает увеличить резервы на $500 млн. Reuters отмечает, что долги страны составляют больше $3 млрд.
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