В интервью Оливеру Стоуну Владимир Путин заявил, что до сих пор не знает, почему Ельцин сделал его преемником. Президент говорил об этом уверенно и, кажется, вполне искренне. Кто мог знать, что было на уме у Бориса Ельцина под занавес 1999 года?

Но нужно учитывать два обстоятельства. Первое: большую часть своего президентства Путин построил на отрицании позитивной роли 1990-х в новейшей истории и достижений творцов той эпохи. Второе: решение сделать Путина премьером, а затем и.о. главы государства – до президентских выборов в марте 2000-го – выглядит ельцинским экспромтом лишь в режиме ускоренной перемотки. Внимательного взгляда на последние годы Ельцина у власти достаточно, чтобы понять: в его кадровых решениях была логика, и вряд ли Путин мог ее не распознать. Ведь одна из тех вещей, которые мы твердо знаем о хозяине Кремля по прошествии 17 лет, это то, что он не любит пускать на самотек ход важных для себя событий. Даже тогда, когда их объективно тяжело контролировать.